HyperX, kit tasti dedicati ai gamer FPS e MOBA

HyperX, divisione di Kingston Technology Company, ha annunciato il rilascio di due nuovi kit dedicati alle proprie tastiere, e a tutte quelle dotate di tasti Cherry MX, denominati HyperX FPS e MOBA Gaming Keycaps; ciascun kit offre otto tasti progettati per i gamer che vogliono avere a portata di polpastrelli tasti di alta qualità e pensati per le sessioni di gioco più impegnative.

Disponibile in due colori, rosso o titanio, i tasti offerti da HyperX si distinguono per un superficie testurizzata con dei piccoli elementi in rilievo, per aumentare il feeling al tatto, rivestimento curato e rifiniture fatte per durare nel tempo.

HXS-KBKC1 la versione rossa e HXS-KBKC2 per quella titanio, sono disponibili rispettivamente a 19,99 € e 14,99 €; i kit di aggiornamento includono un comodo accessorio per la sostituzione dei tasti e sono coperti da una garanzia di due anni.