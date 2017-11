HTC Vive: bundle con GeForce GTX 1070 e Fallout 4 VR

HTC ha lanciato un'interessante offerta consistente in un bundle con il visore HTC Vive, la GeForce GTX 1070 e una copia di Fallout 4 VR, il tutto per 799 dollari. Un prezzo sicuramente molto interessante, soprattutto se considerato in vista degli ormai imminenti Black Friday e Cyber Monday, e considerando che la versione di base, sempre dotata di Fallout 4 VR ma senza scheda video, costa 599 dollari.

Purtroppo l'offerta sembra essere disponibile solo per chi risiede negli Stati Uniti, e non ci sono dettagli circa un suo possibile arrivo in Europa. Dove comunque esiste il bundle con il solo Fallout 4 VR, a un costo di 699 Euro.

Quel che è certo è che le soluzioni di realtà virtuale hanno bisogno di una spinta consistente in vista della stagione natalizia dopo che le vendite si sono arenate dopo un buon avvio. Il bundle attivo adesso negli Usa è largamente interessante perché la 1070 ha sicuramente un valore maggiore a 200 dollari, e anche in maniera sensibile.

Fallout 4 VR è un altro valore aggiunto non di poco conto, perché un'esperienza così coinvolgente e duratura da vivere completamente con il visore prima d'ora semplicemente non c'è mai stata.