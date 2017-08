HTC taglia il prezzo di Vive, portandolo a 599$

HTC ha annunciato un taglio al prezzo del suo visore per la realtà virtuale Vive. Il nuovo prezzo ufficiale è pari a 599$, con una diminuzione rispetto al precedente di 200$. L'intento di HTC è spingere le vendite e stimolare la diffusione dei prodotti collegati con la realtà virtuale, oltre agli accesori dedicati come Vive Tracker.

La competizione nel mercato dei visori per la realtà virtuale si fa più serrata, con il prezzo ufficiale dei due principali contendenti (HTC Vive e Oculus Rift) che è ora identico. HTC afferma che Vive continuerà a esser venduto per tutto il 2018 e che non è previsto il lancio di una nuova versione a breve, con miglioramenti graduali (come nuovi cavi, cinghie e così via) che vengono introdotti mano a mano.

Dei nuovi motion controller prodotti da Valve sono ancora in fase prototipale, ma la loro disponibilità commerciale dovrebbe essere relativamente vicina e questo amplierebbe le possibilità di interazione con il sistema.

La riduzione di prezzo potrebbe favorire la diffusione della realtà virtuale, seppure si tratti ancora oggi di un ambito particolarmente di nicchia sia per via dei requisiti di sistema elevati (e tendenzialmente fuori dalla portata di molti utenti comuni), sia per via della relativa difficoltà di setup.