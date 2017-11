HANNspree HQ272PPB, ampio display IPS da 27 con risoluzione 2K

HQ272PPB va ad integrarsi alla serie HQ di HANNspree di monitor ad alte prestazioni. L’HQ272PPB da 27 pollici si distingue per un design pulito e contemporaneo, una risoluzione QHD con pannello HS-IPS, funzionalità alle quali si aggiungono tecnologie di visualizzazione con un alto rapporto di contrasto, connettività estesa ed un prezzo competitivo.

Parliamo di un pannello che funziona alla risoluzione di 2560 x 1440 (Quad HD), e che si caratterizza per una densità di pixel superiore (109 pixel per pollice). HANNspree parla di angolo visuale estremamente ampio di 178°/178°, capace di ridurre al minimo i cambiamenti cromatici su entrambi i piani orizzontali e verticali e garantisce immagini di alta qualità da qualsiasi angolazione.

Il display IPS vanta tecnologia proprietaria di contrasto attivo. Il monitor, inoltre, offre diverse opzioni di collegamento, come due connettori HDMI, una Display Port e una Mini Display Port per QHD. Non mancano due altoparlanti stereo incorporati nel monitor.

Il design è elegante e ha un supporto da tavolo moderno inclinabile. Può essere montato a parete grazie al supporto VESA quando lo spazio sulla scrivania è limitato.

L'HQ272PPB è coperto da una garanzia di 3 anni ed è proposto ad un prezzo di listino al pubblico di € 254,00.