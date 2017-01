Grandi sconti su router e adattatori Wi-Fi su Amazon: si parte da 22,90 Euro!

Un router ad alte performance può fare la differenza all'interno di una rete wireless domestica, visto che assolve a numerosi incarichi importanti. Gestisce e condivide la diffusione della connessione ad internet all'interno di tutta la superficie dell'edificio, consente di trasferire file fra computer e dispositivi in maniera veloce, manda in streaming file multimediali alla Smart TV, e molto, molto altro. È indispensabile che la connessione sia stabile in ogni momento, anche se connessi in contemporanea ci sono parecchi device che svolgono differenti attività sulla rete.

Importante: per problemi tecnici ad alcuni utenti il prezzo del modello Netgear WAC104-100PES potrebbe apparire standard e non scontato: confermiamo che il prezzo per oggi è di 65,29 € , come visibile sulla pagina Amazon a cui il link "compra ora" fa riferimento. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Segnaliamo quindi alcune offerte odierne su Amazon di router di buona qualità a prezzi estremamente appetibili. Si parte da 22,90 Euro con un modello Netgear, il WNR2000-200PES, prodotto da una società estremamente celebre nell'ambito della categoria networking. Il router consente di collegarsi alla velocità N300, ha 4 porte LAN 10/100 e una porta WAN per la connessione di un modem esterno, da acquistare separatamente. Salendo di prezzo troviamo un più interessante modello, sempre di Netgear, che crea una rete AC1200 più performante (300 Mbps su canale 2,4GHz, 867 Mbps sui 5GHz. In questo caso l'offerta scade alle 14:00.

Fra le offerte di Amazon troviamo inoltre un router wireless 4G LTE con 4 porte Ethernet e slot per scheda SIM, da utilizzare qualora si abbia la necessità di condividere una connessione offerta da un operatore mobile. È compatibile sia con le reti 4G che con le reti 3G ed effettua il passaggio automatico fra le due tecnologie. Il router, modello D-Link DWR-921, è venduto sbloccato per l'uso con tutti gli operatori ad un prezzo su Amazon in offerta a 104,90 Euro. Infine proponiamo anche un adattatore Wi-Fi AC1200 decisamente performante ad un costo irrisorio: solo 23,99 Euro per oggi il prezzo del modello Aukey ad alte performance. A questo prezzo vale la pena provare, e le recensioni sul portale sembrano in larga parte molto positive!