Gogotool, adattatore USB C in offerta su Amazon con questo coupon

Questo adattatore USB C prodotto da Gogotool è dotato di porte USB 3.0 e di 2 porte USB 2.0. Connette dispositivi USB-A a dispositivi dotati solo di ingresso USB-C come smartphone, tablet e laptop. Supporta USB OTG. In questo momento si può acquistare su Amazon a soli €9,99 con il coupon che segnaliamo in questa pagina, mentre normalmente il prezzo è di €15,99.

La porta USB 3.0 permette al dispositivo di trasferire dati fino a 5 Gbps. Inoltre, è garantita la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi come MacBook, MacBook Pro, Samsung Galaxy S8 S8 +, Google Pixel, LG G5 e molti altri. Non è necessaria alcuna installazione, visto che l'adattatore è subito pronto per funzionare, mentre le piccole dimensioni lo rendono facilmente trasportabile.