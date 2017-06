Gigabyte e le periferiche di gioco Aorus al Computex 2017

Ad ulteriore conferma di come tutte le realtà taiwanesi dedicate allo sviluppo e produzione di componentistica stiano ponendo una particolare attenzione verso il pubblico dei videogiocatori, ecco che anche Gigabyte presenta al computex 2017 una serie di periferiche dedicate al mondo gaming.

La tastiera Aorus K7 Gaming Keyboard è destinata al videogiocatore esigente: basata su switch Cherry MX Red, offre la possibilità di personalizzare la retroilluminazione di ciascun tasto scegliendo fra una tavolozza di 16,8 milioni di colori. Profilo molto sottile, corpo in metallo e piedini di gomma regolabili per ottenere il giusto grip su qualsiasi superficie d'appoggio.

Curiosa proposta, invece, è la tastiera Aorus K9 Optical che offre una resistenza all'acqua e agli spruzzi (difficilmente giocherete sotto la doccia, ma vi può capitare di versare una bevanda sulla tastiera nelle fasi più concitate del gioco...) ed è basata su switch ottici Flaretech, disponibili sia in versione Red, sia in versione Blue. I tasti sono programmabili e come la sorella K7 è possibile personalizzare la retroilluminazione RGB per ciascun tasto.

A completamento della rassegna di periferiche di input, Gigabyte ha mostrato il mouse Aorus M3, dotato del sensore ottico Pixart 3988, considerato l'ideale per le esigenze dei giocatori. È compatibile con la tecnologia RGB Fusion, per la sincronizzazione della retroilluminazione con le altre periferiche con questo supporto come le schede madri della linea AORUS. Gli switch sono di tipo Omron, garantiti per 20 milioni di pressioni.

