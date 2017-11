Gigabyte annuncia la tastiera Aorus K9 Optical con switch ottici

Gigabyte ha annunciato una nuova tastiera inserita all'interno della sua offerta di prodotti Aorus. Chiamata Aorus K9 Optical, la tastiera ha degli switch ottici Flaretech con un tempo di soppressione dei rimbalzi (debounce time) di 0,03 ms, notevolmente basso.

Una delle ulteriori caratteristiche della Aorus K9 Optical è la durata degli switch ottici: Gigabyte afferma che rimangono operativi per più di 100 milioni di battute. Grazie alla loro natura ottica, non è presente il fenomeno del chattering, ovvero della ripetizione non voluta dei caratteri inseriti. Gli switch sono sostituibili dall'utente per una maggiore personalizzazione e per una più facile riparazione in caso di guasti.

I tasti rimangono "sospesi" sopra il fondo della tastiera, senza bordi esterni, facilitando quindi le operazioni di pulizia e rendendo più difficile il depositarsi di sporcizia. La Aorus K9 Optical risulta resistente agli schizzi e Gigabyte afferma che è addirittura possibile utilizzarla sott'acqua. Oltre a ciò, è presente la retroilluminazione RGB a 16,8 milioni di colori controllabile tramite il software Gigabyte RGB Fusion. Sono altresì presenti anti-ghosting e rollover a n tasti, che permette di premere potenzialmente tutti i tasti senza che questo causi problemi.

L'azienda non ha ancora annunciato prezzi né disponibilità della tastiera, come riporta guru3d.