FRITZ!Box 7560: AVM annuncia nuovo modello con tecnologia wireless dual band AC+N

Il nuovo FRITZ!Box ora annunciato da AVM è capace di trasmettere i dati sulla rete domestica con wireless LAN veloce su entrambe le frequenze da 5GHz e da 2,4GHz simultaneamente. Per esempio, smartphone e tablet dotati di tecnologia Wireless AC possono sfruttare la velocità di trasferimento dati fino a 866 Mbit/s sulla banda a 5GHz. Per la banda a 2.4 GHz sono presenti tre antenne che garantiscono una velocità fino a 450 Mbit/s per tutta l’area di copertura.

Il dispositivo è dotato anche di quattro porte LAN gigabit e di porta USB 2.0 che, tra le altre cose, permettono di connettere stampanti, dischi rigidi e altri dispositivi di rete. Inoltre, il router è dotato di un server multimediale cui gli utenti autorizzati possono accedere per riprodurre i propri file come immagini, musica e video. MyFRITZ! consente di accedere in modo sicuro alla propria rete domestica in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Gli utenti possono accedere a questo servizio gratuito sia via browser sia tramite MyFRITZ!App per Android e iOS.

Come tutti i dispositivi della linea di prodotti più completi di AVM, inoltre, anche il nuovo 7560 è dotato di una porta per collegare telefono analogico, fax o segreteria telefonica così come una stazione base DECT per telefoni cordless e per le applicazioni Smart Home. Il FRITZ!Box 7560 contiene inoltre un centralino per le moderne connessioni basate su IP. Queste funzionalità lo rendono in assoluto il FRITZ!Box più completo ad eccezione del 7490: qui trovate lo schema con le differenze.

Grazie a queste funzionalità è, ad esempio, possibile collegare dispositivi intelligenti Smart Home. Telefoni IP e smartphone possono trasformarsi in telefoni full-service via wireless LAN. Inoltre, lo standard radio DECT ULE (Ultra Low Energy) permette di gestire segreterie telefoniche integrate e rubriche telefoniche in locale o online. Così come altri tipi di dispositivi di comunicazione di vecchia generazione come telefoni analogici e fax

Sono supportate le linee DSL: ADSL/ADSL2+ o VDSL, vectoring compreso. Inoltre, FRITZ!Box 7560 offre il supporto 3G e 4G dongle per l’accesso a Internet tramite rete di telefonia mobile. Non va trascurato neanche l'ottimo software FRITZ!OS, fiore all'occhiello delle soluzioni AVM, completo con funzione parental control, firewall, accesso ospite alla rete, VPN, ecc.

FRITZ!Box 7560, che è stato lanciato allo scorso IFA 2016, è adesso in vendita al prezzo di 179 Euro.