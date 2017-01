Eye-Tracking per risparmiare risorse e dare sguardo naturale alla realtà virtuale

Le tecnologie di realtà virtuale sono state uno dei temi caldi dell'anno passato, ma in questo 2017 sarà necessaria un'accelerazione per allargarne la base utenti e favorirne la diffusione. Il fabbisogno di risorse di sistema è certamente uno dei punti critici e va a braccetto con un'esperienza d'uso, un'interfaccia utente, non ancora del tutto naturale. Le tecnologie di tracciamento oculare promettono di migliorare la virtual reality sotto entrambi i punti di vista.

Avevamo già incontrato SensoMotoric Instruments allo scorso Mobile World Congress e abbiamo rivisto l'azienda tedesca al CES di Las Vegas, dove ha presentato alcune novità relative alle sue tecnologie di eye-tracking. A Barcellona l'attenzione era focalizzata soprattutto sul rendering selettivo, tecnologia che permette di renderizzare al massimo della qualità solo le porzioni dell'immagine su cui e concentrato lo sguardo, sfruttando il fatto che la nostra visione periferica ha una qualità decisamente inferiore e che è quindi inutile proporre sullo schermo del visore un'immagine alla massima qualità in tutto il fotogramma. Questa tecnologia è stata ulteriormente affinata ed effettivamente è impossibile per il nostro occhio percepire la differenza tra quando è attiva o no, con però un risparmio di risorse di sistema che può arrivare anche al 40% in caso di attivazione.

[HWUVIDEO="2236"]Eye-Tracking per risparmiare risorse e dare uno sguardo naturale alla realtà virtuale[/HWUVIDEO]

Nella nuova versione l'eye-tracking si è dimostrato molto efficace anche per effettuare in modo rapido la selezione di oggetti all'interno del fotogramma, senza dover puntare il mirino centrale ruotando la testa. Il funzionamento è cosi rapido che con il tracciamento oculare ora è facilissimo giocare a Whack-A-Mole (Acchiappa la Talpa) semplicemente posando lo sguardo nel punto giusto, senza impazzire muovendo la testa qui e là. L'occhio seleziona e il dito sul controller aziona il martello, il tutto con grande naturalezza.

Da ultimo: avete mai passato del tempo in Second Life? Avete mai notato quanto fosse fastidioso che il vostro avatar (e quelli delle persone intorno a voi) guardasse in punti a caso o addirittura avesse uno sguardo vitreo da pesce lesso? Ora con il tracciamento oculare è possibile fare in modo che il vostro avatar segua esattamente i movimenti dei vostri occhi e delle vostre palpebre, per un'esperienza nel complesso molto più naturale. Attenzione però, nel momento in cui doveste incontrare un'avatar femminile particolarmente prosperoso, potreste sentirvi dire la classica frase: "I miei occhi sono 20 centimetri più in alto".