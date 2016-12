Etilometro professionale con sensore e display LED in sconto del 70% su Amazon

Prodotto da VicTsing si tratta di uno strumento molto utile per gli autisti, ma non solo se consideriamo che le vacanze natalizie sono ormai alle porte, con tutte le feste e le occasioni in cui sappiamo già che alzeremo il gomito. Grazie alle dimensioni contenute potrete portarlo con voi durante le uscite ed essere così sicuri di poter tornare a casa senza violare la legge, evitando multe che possono essere salatissime. Misura, infatti, il contenuto di alcol nel sangue (BAC) con 4 boccagli utilizzabili nel tempo da persone differenti.



Quando il risultato del test è superiore a 0.05% BAC o 0.50%BAC o 0.25mg/L o 50mg/100ml, questo prodotto lancia allarme audio e video. È alimentato da una batteria da 750 mAh, il che, unitamente allo spegnimento automatico subito dopo il test, garantisce un'ottima autonomia.



Lo schermo LED digitale, inoltre, garantisce il comfort d'uso anche di notte, mentre il design è compatto e elegante. Questo prodotto è portatile e leggero, è facile da tenere e trasportare. Fra gli avvertimenti per il corretto utilizzo leggiamo: "per garantire la precisione del risultato del test, prima del test, dovete aspetare almeno 20 minuti dopo aver bevuto. Per garantire la precisione del risultato del test, dopo un test, si prega di attendere almeno 3 minuti per continuare il prossimo".



L'etilometro VicTsing è adesso in offerta su Amazon, acquistabile a soli 29,99 € invece dei canonici 39,99€, il che consente di usufruire di uno sconto di 10 € sul prezzo normalmente praticato. Affrettatevi, perché questa promozione è valida solamente fino a fine giornata!



Ecco le specifiche tecniche del dispositivo:

Dimensioni del prodotto: 12,3x6x2,2 cm

Peso(con boccagli e batteria): 105g

Tecnologia di Sensore: La cella a combustibile

Gamma di rilevamento: 0.00, 0.10‰ - 4.00‰BAC, 0.00, 0.01%-0.400%BAC, 0.00, 0.05mg/L -2.00mg/L BrAC

Alimentazione: La batteria ricaricabile 3,7V 750mAh

Tempo di ricarica: Circa 4 ore

Temperatura di funziona: 5°C - 50°C

Temperatura di stoccaggio: 0°C - 70°C

Umidità di stoccaggio: 30% ~90% RH

Volte di memoria: 10 volte

Certificazione: CE, RoHS

Display: Display a LED

La scatola include: