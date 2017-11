Due Hub USB-C della QacQoc ideali per MacBook e Notebook in forte sconto. Ecco come acquistarli

Ormai sembra che la soluzione delle porte USB-C risulti uno standard per il futuro e molti sono i produttori stanno realizzando prodotti con tale esclusività vedi Apple in primis. Spesso la necessità di utilizzare ancora le classiche porte USB-A o anche le classiche schede di memoria porta gli utenti a dover trovare un'alternativa come quella degli Hub creato ad hoc da produttori terzi capaci di ampliare la disponibilità delle porte sul portatile e permettere dunque l'uso indiscriminato di qualsiasi cavo o altro accessorio.

In questo caso QacQoc viene incontro agli utenti con i suoi accessori Hub USB-C capaci di coniugare un design bello da vedere oltre che minimale ma anche e soprattutto utile nella vita di tutti i giorni. Ecco che oggi vengono proposti due tipi di Hub USB-C in sconto del 20 e del 30% grazie ai nostri coupon promozionali.

Partiamo dal primo che risulta essere l'Hub USB-C GN30H un piccolo accessorio della QacQoc il quale viene venduto direttamente su Amazon con uno sconto del 20% rispetto al suo prezzo di listino. In questo caso le sue specifiche tecniche riguarda la presenza di 3 porte USB 3.0, 1 uscita HDMI, 1 porta LAN RJ45, lettore di schede SD e Micro SD ed infine un’altra porta di tipo C per alimentare il proprio MacBook. Interessante vedere come il dispositivo possa essere acquistato in tre diverse colorazioni come l'Argento, l'Oro, il Grigio o l'Oro Rosa e come queste permettano di ottenere diversi prezzi con il coupon promozionale NSSDTXXA da aggiungere in fase di acquisto finale.

Per quanto riguarda invece il secondo dispositivo parliamo di un Hub USB-C GN28K il quale può essere posizionato in uno dei due lati del MacBook o di un notebook e permette di ampliare le porte dello stesso. In questo caso le specifiche tecniche vedono la presenza di due porte USB-C perfettamente studiate per incastrarsi con quelle laterali del MacBook. In questo caso non sfrutta la Thunderbolt ma offre due USB-A 3.0 quindi una USB-C e poi un doppio lettore di schede, microSD/SD, utilizzabili anche contemporaneamente. Da poter scegliere due diverse colorazioni: Grigio e Argento.

L'Hub USB-C GN30H può essere acquistato ad un prezzo di 62.99€ anche in questo caso grazie allo sconto con il codice promozionale FQQ9GSC6 da inserire in fase finale di acquisto.