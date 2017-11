Droni, giocattoli radiocomandati e altro: sconti fino al 50% su TomTop

TomTop mette in pratica una serie di sconti sui prodotti appartenenti alle categorie droni, giocattoli radiocomandati e hobby presenti nel suo catalogo. Cliccate sull'immagine per avere una panoramica completa sugli sconti, mentre di seguito vi proponiamo i prodotti che secondo noi sono adesso i più interessanti in termini di rapporto qualità/prezzo.

DJI Phantom 3 SE - Compralo su TomTop Prezzo: €455,79



DJI Phantom 3 SE viene proposto ad un prezzo ben più abbordabile e ha una scocca "fissa" tradizionale. È più voluminoso soprattutto durante il trasporto, ma ha anch'esso caratteristiche interessanti. Può ad esempio raggiungere una velocità di 57 km/h e rispondere bene anche in presenza di forti venti. La connessione con il telecomando in dotazione avviene stabilmente fino a distanze di circa 4 km.

Mini drone ripiegabile FQ777 FQ02W - Compralo su TomTop Prezzo: €51,59



Il mini drone ripiegabile FQ777 FQ02W fa delle dimensioni compatte il suo punto di forza. È l'ideale per i novizi che vogliono imparare a "pilotare" un quadricottero, e implementa un giroscopio a 6 assi per stabilizzare il volo. Può essere connesso allo smartphone via Wi-Fi e gestito attraverso la trasmissione in tmepo reale dell'immagine della fotocamera integrata.

DJI Mavic Pro - Compralo su TomTop Prezzo: €988,14



Il famoso DJI Mavic Pro viene offerto ad un prezzo interessante con un bundle caratterizzato da due batterie aggiuntive, zaino per il trasporto, caricabatterie per l'auto, eliche. È uno dei droni più apprezzati in assoluto grazie alla videocamera di qualità 4K abbinata ad un gimbal e alla possibilità di ripiegare parte della scocca per facilitarne il trasporto.

Xiaomi Mi Drone 4K - Compralo su TomTop Prezzo: €472,99



Xiaomi è sinonimo di qualità e di prezzo conveniente, e queste caratteristiche sono presenti anche su Xiaomi Mi Drone 4K, uno dei migliori dispositivi della categoria a questo prezzo. Utilizza una fotocamera 4K agganciata ad un gimbal a tre assi, disponendo di diverse modalità di manovra per facilitarne la gestione. Può essere controllato fino ad una distanza massima di 3 chilometri.

Wltoys 18428-B 1/18 2.4G 4WD Electric RTR - Compralo su TomTop Prezzo: €25,79



Questo giocattolo Wltoys è una rappresentazione in scala 1/18 di un fuoristrada capace di percorrere sterrato, superfici bagnate, sabbia e rocce. Può essere controllato da remoto grazie alla connessione sulla banda da 2,4 GHz e ha quattro ruote motrici.

BB-8 radiocomandato - Compralo su TomTop Prezzo: €17,19



Questo BB-8 radiocomandato in versione natalizia potrebbe essere un ottimo regalo di Natale rivolto a tutti gli amanti dell'universo di Star Wars. Si risveglia scuotendolo leggermente e rotola in tutte le direzioni mentre viene controllato con il piccolo controller remoto offerto in dotazione, proprio come il simpatico e dolce personaggio della nuova trilogia della saga Sci-Fi più celebre al mondo.