Docking station USB 3.0: supporto Dual Monitor 4K 60 Hz ed altre utili funzioni

Alla fine di giugno, Club 3D aveva già presentato un proprio splitter video basato su connettività USB 3.1 in grado di trasmettere in funzione Dual Monitor @ 4K60Hz, sia tramite connettori DisplayPort sia HDMI; adesso la divisione che sviluppa le periferiche SenseVision si è voluta spingere oltre e presenta la più complessa docking station anch'essa con supporto Dual Monitor @ 4K60Hz, ma non solo: il nuovo modello CSV-1460 è dotato di molte altre funzioni in abbinamento a quella di convertitore video USB, utili soprattutto da avere sulla propria scrivania quando si utilizzano notebook non propriamente ricchi di porte.

La nuova docking station sfrutta il più comune standard USB 3.0, a bordo dispone di un connettore di tipo USB-B, non molto diffuso, ma insieme alla periferica sono forniti due cavi uno con standard USB-A e uno USB-C, così da poter collegare questa nuova station alla maggior parte dei più moderni dispositivi, desktop o portatili che siano.

La CSV-1460 dispone di due uscite Displayport ++ o, in altre parole, Displayport 1.2 Dual Mode, ciò significa che per la conversione del segnale video in DVI o HDMI devono essere utilizzati cavi "passivi" o adeguati adattatori.







Oltre alle due porte DisplayPort, a bordo troviamo 6 porte USB 3.0, doppio jack per cuffie e microfono, una porta Gigabit Ethernet; quindi, da una sola porta USB 3.0, ora è possibile espandere le funzioni del nostro PC, sfruttare tutte le funzioni appena elencate e, contemporaneamente, collegare anche due schermi con risoluzione massima 3840x2160 pixel @ 60Hz oppure un solo monitor con risoluzione 5K @ 60Hz. La docking station CSV-1460 sarà disponibile nella seconda metà di settembre, per quanto riguarda il prezzo non è ancora stato reso noto.