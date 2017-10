Pensato principalmente per quei giocatori che amano i titoli con i mech o i simulatori spaziali, Thrustmaster T.16000M FCS Space Sim Duo permette il controllo del mezzo impugnando un joystick in ogni mano; in tutti quei giochi che supportano l’uso simultaneo di due joystick.

T.16000M FCS Space Sim Duo è un pack che comprende due joystick T.16000M FCS. Il controller, totalmente ambidestro, può essere configurato come una periferica per destrimani o per mancini, grazie a tre componenti rimuovibili.

Si tratta di joystick che supportano la tecnologia Thrustmaster H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology, che utilizza sensori magnetici 3D (Hall Effect) presenti nella leva, con una risoluzione che raggiunge i 16.000 x 16.000 valori. Dato che i movimenti sono privi di attrito, la precisione dei joystick rimane costante nel tempo.

I joystick sono dotati di molla elicoidale da 2,8 mm di diametro, presente all'interno della leva. L’unione di due joystick garantisce 32 pulsanti azione con identificatori fisici in stile Braille e 2 hat multidirezionali. Ciascun joystick dispone di 4 assi indipendenti e timoni rotanti, presenti sulla leva, che possono essere associati alle manovre di mitragliamento orizzontale e verticale, oltre a due grilletti.

Esempio di un T.16000M FCS Space Sim Duo al centro di un autentico ecosistema

Il software Thrustmaster Advanced pRogramming Graphical EdiTor, che permette ai giocatori di abbinare un joystick Thrustmaster ad altre periferiche del brand, può essere utilizzato per gestire due controller gemellati. Gli utenti possono creare e/o caricare particolari profili di mappatura, condividendoli con la community dei giocatori.

Il T.16000M FCS Space Sim Duo è ora disponibile, al prezzo al dettaglio consigliato di 114,99 € (tasse incluse).