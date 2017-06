Da SilverStone nuova linea di alimentatori Strider Titanium fino a 1500 W

SilverStone presenta una nuova linea di alimentatori ad alto wattaggio destinata a PC gaming e per gli overclocking più spinti: parliamo dei nuovi modelli della serie Strider Titanium.

Le potenze offerte sono tre: 1.100W, 1.300W e 1.500W; tutti questi alimentatori sono certificati 80 Plus Titanium, dotati di cablaggio completamente modulare e studiato per essere compatibile con processori Intel core X o AMD threadripper HEDT e, a seconda della potenza, dispongono di 3 o 4 vie per poter alimentare altrettante schede video.

Inoltre tutti i modelli sono dotati di due connettori 8-pin EPS, in modo da poter alimentare schede madri con chipset Intel X299 o X399 e quelli AMD con doppio ingressi EPS, connettori PCIe otto 6+2-pin, fino a sedici alimentazione SATA e sei connettori 4-pin Molex.

Particolare nota a favore di questa serie una lunghezza contenuta a 180 mm, più compatta rispetto ad altre marche che per queste potenze propongono alimentatori con lunghezza di 220 mm. Le unità sono raffreddati da una ventola da 135 mm che rimane completamente spenta quando il carico è inferiore al 20%, per il momento SilverStone non ha ancora comunica disponibilità e prezzi.