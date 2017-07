Da Dell nuovo monitor UltraSharp 37,5'', curvo e con rapporto 24:10

Dell annuncia la disponibilità sul mercato del suo ultimo monitor UltraSharp U3818DW non rivolto al settore gaming, infatti mancano ad esempio il supporto per FreeSync di AMD e il G-SYNC di NVIDIA, ma a quello business concentrandosi su caratteristiche apprezzate in questo campo come ad esempio il rivestimento antiriflesso.

Comunque il monitor in questione sfoggia caratteristiche di alto livello come il pannello IPS a 8 bit + FRC da 37,5" prodotto da LG, con risoluzione di 3840x1600 pixel e rapporto 24:10; si distingue per una curvatura 2300R e per il supporto a riprodurre segnali video tramite ingresso USB Type-C in modalità DisplayPort 1.2.

Non essendo pensato per i videogiochi la frequenza di aggiornamento sul Dell UltraSharp U3818DW è fissata a 60 Hz affiancata da un tempo di risposta di 5 ms e una luminosità massima pari a 350 cd/m².

Per quanto riguarda il comparto connettività è sicuramente di prim'ordine: un ingresso DisplayPort 1.2, due porte HDMI 2.0 ed una porta USB 3.0 Tipo-C reversibilee, vista la declinazione del monitor all'ambiente lavorativo, inglobati nelle dispositivo troviamo anche un hub da quattro porte USB 3.0 e altre quattro porte USB-A.

Ogni schermo è calibrato sRGB ed il pannello supporta la gamma di colori DCI-P3, ma coprendone solo il 78,1%; Dell UltraSharp U3118DW è già disponibile sul mercato al prezzo di circa 1.500 $, poco meno di 1.300 €.