Da BeBop Sensors nuovi guanti tattili modulari per la realtà virtuale

HTC Vive Controller e Oculus Touch sono dei sistemi inadeguati per la Realtà Virtuale, semplicemente perché rompono il legame con la dimensione virtuale che il visore invece riesce a creare. Servono, insomma, dei sistemi di controllo che creino continuità e rendano l'esperienza coinvolgente in ogni suo aspetto. È per questo che i guanti dotati di sensori rischiano di diventare una periferica particolarmente ambita.

BeBop Sensors, Inc. a tal proposito ha appena annunciato Marcel Modular Data Gloves, indirizzati a tutte quelle aziende che stanno sperimentando o producendo soluzioni di realtà virtuale o aumentata. Gli OEM possono stabilire la dotazione di sensori, che può essere di 5, 10 e 14, a seconda della spesa sostenibile e della precisione richiesta.

I nuovi guanti restituiscono feedback aptico e si caratterizzano per 6 o 9 gradi di libertà a seconda della configurazione. Sono dotati di un modulo di tipo IMU (Inertial Measurement Unit) che misura accelerazione e velocità angolare. Il sensore fornisce una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per controlli in tempo reale senza latenze.

La nuova soluzione VR/AR è stata progettata dal CEO di BeBop Sensors, Keith McMillen, particolarmente conosciuto nel campo dell'innovazione musicale, che ha dichiarato: "Non è pensabile avere sistemi del genere con latenze superiori ai 6/8 millesimi di secondo".

BeBop definisce la sua ultima tecnologia modulare perché i produttori possono inserire delle schede al circuito stampato per aggiungere funzionalità. Per esempio migliorare la rilevazione aptica in modo da trasmettere all'utente le proprietà dei materiali o le qualità delle superfici. Tramite un SDK, inoltre, gli sviluppatori potranno creare effetti aptici personalizzati. Altri dettagli si trovano qui.