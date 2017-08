Curiosi in merito alle stampanti 3D? Lasciatevi tentare dalle offerte odierne su Amazon

Rimane sempre alta la curiosità nei confronti delle stampanti 3D e progressivamente è sempre più semplice riuscire a soddisfarla senza svenarsi. I modelli proliferano e i prezzi scendono.

Oggi, ad esempio, su Amazon troviamo in offerta le stampanti 3D a filamento fuso Anycubic. In tutto i modelli in offerta sono tre e il risparmio rispetto al prezzo di listino può arrivare fino a superare i 100€.

Si tratta di tre stampanti che si basano sul modello nato dal progetto reprap Prusa i3. Sono stampanti che arrivano in kit da montare, ma molte delle recensioni su questo punto sono decisamente positive, sia sulla chiarezza delle istruzioni, sia sulla tempestività del servizio post-vendita. Il montaggio di un kit di questo tipo non richiede abilità particolari, se non una certa abitudine a usare i più semplici attrezzi come cacciaviti e brugole.

Le differenze tra i tre modelli si basano innanzitutto sulle dimensioni massime delle stampe. Si parte da 200mmx200mmx160mm per la Prusa i3, arrivando a 210x210x250mm della versione Upgraded. Il modello Anycubic 3D i3 Mega richiede meno tempo per il montaggio e dovrebbe risultare più solida, avendo un telaio maggiorato e in molte parti già pre-assemblato. Inoltre questo modello offre un piatto di stampa riscaldato, utile se si vuole utilizzare anche l'ABS tra i materiali di stampa.

Tutti e tre i modelli utilizzano lo slot SD per la carica delle stampe, per lo slicing dei modelli è possibile usare il software gratuito Cura.

Come miglior compromesso per chi si vuole avvicinare alla stampa 3D senza spendere molto ci sentiamo di consigliare il modello di mezzo, Anycubic Upgraded Prusa i3, visto che la differenza di prezzo con il modello base è contenuta, ma la differenza sul volume stampabile è netta.