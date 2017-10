Cougar, tastiere gaming Puri e Puri TKL: fatte per i gamer in continuo movimento

Cougar annuncia l'arrivo di due nuove tastiere gaming progettate appositamente per soddisfare le esigenze di cui i giocatori hanno bisogno, soprattutto di quelli in continuo movimento: parliamo dei modelli Puri e Puri TKL; tutti gli interruttori sono meccanici, Cherry MX, di tipo non bene precisato, probabilmente Red, ad ogni modo la loro qualità costruttiva garantisce una risposta rapida ed un'elevata affidabilità in ogni condizioni, offrendo anche un solido feedback tattile ed un Polling rate pari a 1000 Hz/1 ms.

Niente illuminazione a LED RGB ma un più efficace e concreta illuminazione a LED bianchi, mirata esclusivamente ad aumentare il contrasto nel riconoscere i simboli di ogni tasto: l'intensità della retroilluminazione è personalizzazione per singolo tasto, ciò aiuta a creare profili dedicati al fine di mettere in risalto i tasti più importanti per ogni condizione di gioco, è possibile memorizzare fino a 10 diverse modalità di retroilluminazione personalizzate che saranno tenute in memoria sulla tastiera stessa; se invece di ottimizzare l'identificazione dei tasti si preferisce aggiungere un semplice tocco di effetto, sono disponibili e pre-impostati 20 effetti di retroilluminazione per dare vita alla tastiera.

Puri e Puri TKL vengono vendute con un pratico set di accessori dedicato a proteggere la tastiera durante gli spostamenti tra un LAN Party ed un torneo: troviamo un cavo staccabile lungo 1,8 m e un coperchio protettivo dotato di punti di fissaggio magnetici.

Regolabili in altezza su 3 diversi livelli, al fine di adattarsi al meglio a qualsiasi gamer, i due modelli si distinguono unicamente per le dimensioni: Puri è la versione completa, pesa 1,4 kg e ha dimensioni pari a 150x460x40 mm, mentre Puri TKL è quella più corta, senza numpad per una maggiore portabilità, dimensioni contenute in soli 150x370x400 mm per 1,2 kg.

Le due nuove tastiere Cougar saranno disponibili durante il mese di ottobre rispettivamente ai prezzi di 79,9 $ per la versione Puri e 69,9 $ per la versione TKL, quindi tra i 60 e 70 €; per maggiori dettagli vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questi due nuovi prodotti.