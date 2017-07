Corsair Strafe RGB: 46% di sconto su Amazon per la tastiera meccanica con switch Silent

Se siete dei giocatori e avete provato una tastiera meccanica sapete che dopo il primo contatto è praticamente impossibile tornare indietro. Le tastiere meccaniche assicurano che la propria interazione venga riprodotta fedelmente grazie a switch di qualità che si contraddistinguono per forza di attuazione particolarmente bassa.

Strafe è il marchio dedicato da Corsair ai videogiocatori e, come sanno gli esperti, è sinonimo di qualità e durata nel tempo. Gli switch Cherry MX Silent RGB di questa tastiera, inoltre, sono prodotti in Germania con punti di contatto interni e esterni placcati in oro e una molla interna in lega di alluminio ottimizzata per resistere a ripetuti cicli di pressione. Oltre ad essere particolarmente efficienti, questo tipo di switch si rivelano anche molto silenziosi.

Ogni tasto è programmabile singolarmente per un livello di personalizzazione degli effetti e delle sofisticate animazioni di illuminazione pressoché infinito. Si tratta di una tastiera che offre la porta USB pass-through per collegare una seconda periferica direttamente alla tastiera, insieme ad anti-ghosting al 100% e rollover completo su tutti i 104 tasti per la massima precisione anche nelle situazioni di gioco più frenetiche.

Soluzioni come quella di cui vi stiamo qui parlando solitamente sono molto costose, proprio per via dell'alta qualità dei materiali con cui vengono costruite: è per questo che molto spesso non è proprio possibile acquistarle se non sfruttando offerte come questa.

La tastiera meccanica Corsair Gaming Strafe RGB MX Silent viene infatti venduta in questo momento a 143,99 Euro, con uno sconto del 46% rispetto al normale prezzo di riferimento. Attenzione, però, perché si tratta di un'offerta valida solo per la mattinata di oggi.