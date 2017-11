Cooler Master MasterKeys MK750, arriva in Italia la tastiera meccanica RGB

Cooler Master ha appena lanciato in Italia la tastiera meccanica RGB con layout italiano MasterKeys MK750. Si caratterizza per la presenza di switch Cherry MX Red, abbinati ad un sistema RGB per la retroilluminazione, che è personalizzabile per ogni singolo tasto. Nel layout in italiano sono presenti le lettere accentate e la disposizione dei tasti personalizzata per il nostro paese, caratteristica che si rivolge soprattutto a chi ne farà un uso "produttivo" o per lavoro.

È chiaro comunque che la nuova tastiera di Cooler Master si rivolge soprattutto ai gamer. Si tratta dell'ultima periferica arrivata nella linea del colosso taiwanese, e adotta un poggiapolsi magnetico che può essere rimosso a discrezione delle esigenze dell'utente. Sono presenti anche quattro tasti per il controllo multimediale (anche Mute), e una barra luminosa su uno dei quattro lati. Il cavo rimovibile è un USB di Tipo C, mentre il telaio è realizzato in alluminio anodizzato.

Cooler Master MasterKeys MK750 è una tastiera pensata a chi intende approcciarsi al gaming in maniera professionale. La società ha commentato così: "Desideravamo alzare ulteriormente l’asticella e abbiamo realizzato una tastiera che possa includere tutte le fantastiche caratteristiche già esistenti nella nostra linea MasterKeys Pro, aggiungendo altri elementi necessari per un setup gaming competitivo come tasti multimediali e poggiapolsi rimovibli per un maggiore comfort".

Nella tastiera sono integrati anche processore e memoria per rispondere agli input dell'utente nella maniera più veloce possibile. È dotata di layout standard, ma include anche nove copritasti gaming doubleshot PBT viola per garantire la maggiore durata possibile. Sul piano estetico ci troviamo di fronte ad un modello sottile e minimalista impreziosito dalla presenza della barra luminosa, che può essere personalizzata o spenta insieme ai vari tasti. Il poggiapolsi è invece prodotto in pelle morbida PU e memory foam, in modo da offrire un comfort ottimale.

Prezzo e disponibilità: Cooler Master promette l'arrivo sul mercato italiano a partire dall'ultima settimana di novembre ad un prezzo consigliato al pubblico di 148 euro. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale della compagnia.