Co-fondatore di Oculus Palmer Luckey fuori da Facebook

"Palmer è una perdita molto importante per noi", si legge nel comunicato ufficiale diramato da Facebook. "Palmer ci lascia molto più che il solo Oculus Rift. Il suo spirito inventivo ha contribuito al successo della campagna Kickstarter e conseguenzialmente alla fondazione dell'intero settore della realtà virtuale. Gli siamo grati per tutto quello che ha fatto per Oculus e per la VR e gli auguriamo il meglio".

Le voci sulla separazione tra Luckey e Facebook si sono susseguite dopo la conferma del sostegno di Luckey alla campagna elettorale di Donald Trump. Attraverso importanti investimenti, Luckey ha fatto parte di un gruppo politico che ha creato e diffuso meme denigratori nei confronti di Hillary Clinton. Più recente, invece, è l'azione legale che ha coinvolto Facebook e Oculus in seguito alle accuse di furto di tecnologia mosse da ZeniMax. Le prime due compagnie devono pagare danni per 500 milioni di dollari.

Palmer Luckey, che è ancora molto giovane essendo nato nel 1992, è stato l'uomo di riferimento per Oculus Rift dal momento della famosa campagna Kickstarter del 2012. Due anni dopo Oculus avrebbe concluso l'accordo con Facebook con l'acquisizione per 2 miliardi di dollari. Poi una serie di problemi per la compagnia, come la competizione con HTC Vive, la causa contro ZeniMax e la polemica circa il sostegno al controverso presidente Usa.

Luckey si è pubblicamente scusato diverse volte e ha testimoniato in prima persona nel processo con ZeniMax. Facebook non fornisce dettagli più circostanziati riguardo all'addio di Luckey, ma non è capitata una cosa molto dissimile neanche all'altro fondatore di Oculus VR, Brendan Iribe. Lui ha lasciato il ruolo di CEO di Oculus VR per raggiungere il team PC VR interno a Facebook come abbiamo visto qui.