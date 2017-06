Club 3D adattatori da USB 3.1 a HDMI e DisplayPort: con funzioni dual monitor, 4K e 60Hz

Club 3D presenta due nuovi splitter video della famiglia SenseVision che rappresentano un grande passo avanti nel proprio settore: parliamo del modello CSV-1474 dotato di due porte HDMI 2.0 e di quello CSV-1477 dotato di due porte DisplayPort 1.2.

Le versioni precedenti di video splitter o adattatori grafici basati su USB 3.0 erano limitati a trasmettere segnali video fino a 30 Hz e senza poter sfruttare alte risoluzioni vicine allo standard 4K.

Con la nuova serie di dispositivi SenseVision, Club 3D è riuscita a raggiungere, basandosi sul più recente standard USB 3.1, una risoluzione di trasmissione fino a 5120x2880 pixel e 60Hz di frequenza, inoltre ciascuno splitter è stato progettato per supportare la funzione Dual Monitor e quindi grazie a questi nuovi traguardi raggiunti potranno essere connessi al proprio device fino a due monitor con risoluzione 4K utilizzando una semplice porta USB 3.1.

Il SenseVision video splitter CSV-1474 permette di collegare tramite porte HDMI 2.0 ben 2 schermi 4K 60Hz a qualsiasi sistema dotato di una USB 3.1: grazie al SOC DisplayLink DL6950 di cui è dotato potrà essere utilizzato su Notebook, PC, Mac e Tablet, garantendo segnali video con risoluzioni massima in uscita pari a 4096x2160 @ 60Hz in contemporanea su ciascuna delle due uscite.

Il SenseVision video splitter CSV-1477, allo stesso modo, permette di collegare sempre due schermi 4K 60 Hz ma in questo caso tramite porte DisplayPort 1.2, grazie a questo standard più recente è possibile garantire segnali video con risoluzioni massima in uscita pari 5120x2880 @ 60Hz, nel caso si utilizzi una sola delle porte, oppure al pari del modello HDMI 4096x2160 @ 60Hz con entrambe le uscite in funzione.

Entramabi i dispositivi non richiedono alimentazioni esterne e supportano anche la trasmissione del segnale audio 2.0 e 5.1, questi nuovi dispositivi sono praticamente in fase di distribuzioni sui mercati di tutto il mondo e quindi a breve li potremo trovare sugli scaffali.