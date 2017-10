Cherry annuncia il mouse Gentix Silent: niente più tasti che fanno clic

Cherry, azienda specializzata in tutto ciò che riguarda tastiere, mouse e genericamente periferiche di input, presenta Gentix Silent JM-0310, un mouse sul quale troviamo una nuova tecnologia marchiata Cherry destinata a mettere a tacere i clic provenienti dai tasti di questo tipo di periferica.

Aggiornamento del precedente mouse Gentix JM-0300, la nuova versione è stata pensata per tutte quelle situazioni dove è fondamentale avere un ambiente il più possibile tranquillo e silenzioso, come ad esempio si pensi agli uffici open-plan, aule di informatica o biblioteche, dove l'utilizzo contemporaneo di più PC, e relative periferiche, può generare una condizione di confusione.

sviluppati interamente da Cherry, garantiti per 3 milioni di azionamenti, i quali sostanzialmentein fase di azionamento; rimane invariato il design ergonomico e simmetrico già adottato nella precedente versione, adatto sia per gli utenti mancini che destrorsi.

Oltre ai due pulsanti principali, la stessa filosofia silent è stata riversata anche sul funzionamento della rotella di scorrimento e sul relativo tasto a cui essa è abbinata; per quanto riguarda invece il sensore ottico, la risoluzione si attesta sui 1.000 dpi, più che sufficienti per garantire un'ottima affidabilità duranti le normali operazioni da scrivania.



Per concludere, il mouse ha dimensioni pari a 112x68x35 mm ed un peso di 116 g, è cablato con un cavo lungo 1,80 m e l'interfaccia USB è di tipo Plug & Play, quindi non richiede alcun software aggiuntivo per un suo corretto funzionamento; il mouse Cherry Gentix Silent è già disponibile al prezzo di vendita di soli 13 €.