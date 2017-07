Caricabatterie da muro e da auto a prezzi bassissimi su Amazon: a partire da 8,99 Euro

Due caricabatterie sono attualmente in offerta su Amazon a prezzi assolutamente anti-concorrenziali. Si tratta di modelli da auto e da muro, anche con supporto alla ricarica rapida, e compatibili con sostanzialmente tutti i modelli di smartphone e tablet che supportano la ricarica via USB.

Il caricabatterie da auto Aukey Quick Charge 3.0 integra due porte, supporta la ricarica rapida, e ha un output di 34,5 W per le due porte integrate. Supporta la tecnologia AiPower Adaptive Charging con un'uscita da 2.4A e le tecnologie di ricarica Qualcomm proprietarie. Ad un prezzo di 8,99 Euro è un gadget indispensabile per chi sta per compiere un lungo viaggio in macchina, o per chi lo fa spesso.

Il secondo modello è invece un caricabatterie USB RAVPower da muro con tre porte USB da 3W (5V/6A) utilizzabili contemporaneamente, con output massimo per porta di 2.4A. Può essere utilizzato con iPhone, iPad, e smartphone e tablet di ogni tipo, e dispone di diverse tecnologie di protezione. Per questo prodotto il prezzo è di 12,99 Euro, lo sconto del 50%.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!