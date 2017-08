Cambiare è bello: tastiera steampunk-retrò Azio Retro Classic in crowdfounding

A volte cambiare è bello. Vuoi per noia, vuoi perché un giorno vedi qualcosa che ti colpisce e scatta qualcosa dentro. Noi siamo rimasti positivamente impressionati dalla proposta di Azio su indiegogo, che propone una "vintage keyboard" che tocca il cuore degli appassionati del genere steampunk.

Sono diversi i modelli promessi, differenziati per la colorazione delle componenti e i materiali utilizzati. Prima di tutto occorre precisare che le tastiere saranno disponibili (visto che il prezzo base di 10000 Dollari USA è stato superato di dodici volte...) con tasti retroilluminati e meccanica "Tactile & Clicky" (Blue), mentre è prevista l'adozione in certi casi di pelle per la base, inclinazione regolabile e opzioni layout Windows (con cavo USB oppure USB/Bluetooth) oppure Mac (soloUSB/Bluetooth).

Poiché il progetto andrà sicuramente in porto, si dispone ancora di due giorni per prenotare a un prezzo ancora accessibile queste tastiere, che non ammettono mezze misure in termini di gradimento: o piacciono o disgustano. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito del produttore, Azio Corp, che commercializza già da tempo soluzioni più "standard", vendute in diversi canali online. Prezzo di partenza? 140 Dollari USA più spedizione, ma la singola tastiera costerà un bel po' di più fra qualche tempo.