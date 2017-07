Bluetooth si arricchisce della tecnologia mesh networking

Il Bluetooth Special Interest Group ha annunciato un aggiornamento alla tecnologia che introduce il supporto al mesh networking, progettato per creare reti di dispositivi su ampia scala in grado di connettere molteplici dispositivi Bluetooth l'uno all'altro.

Queste connessioni di tipo many-to-many sono in grado di creare reti da poche unità fino a migliaia di dispositivi. Se si pensa ad no scenario domestico, per esempio, il mesh networking permetterebbe di connettere dispositivi smarthome l'uno all'altro e di stabilire una rete in grado di coprire tutta l'abitazione, senza aree che risultino fuori dal raggio di copertura della rete.

Si tratta di un significativo passo avanti rispetto alle connessioni di tipo single-point perché il segnale Bluetooth pò essere trasmesso da dispositvio a dispositivo, estendendo virtualmente all'infinito la copertura della rete. Alcuni prodotti in commercio come ad esempio la linea di soluzioni di illuminazione Philips Hue basate su ZigBee, fanno uso di tecniche di mesh networking che sono simili a quelle implementate oggi.

La nuova tecnologia offre però anche interessanti risvolti commerciali dal momento che consente di creare una rete che può scalare a supportare migliaia di nodi, interoperabilità multi-vendor e rivelandosi quindi molti adatta pe gli impieghi di automazione industriale.

"L'aggiunta del supporto al mesh networking è il proseguimento di una lunga tradzione improntata all'inovazione per aiutare mercati nuovi ed emergenti a sbocciare. Allo stesso modo in cui il mercato ei dispositivi connessi ha vissuto una rapida cresctia dopo l'itnroduzione di Bluetooth Low Energy, crediamo che Bluetooth Mesh Networking possa gocare un ruolo vitale nell'aiutare i mercati che ora si trovano in una fase iniziale, come quelli dell'automazione e dei sensori wireless, a crescere più rapidamente" ha commentato Mark Powell, direttore esecutivo del Bluetooth SIG.

I dispositivi esistenti che supportano le versioni 4.0 o 5.0 di Bluetooth possono essere aggiornati per supportare il mesh networking, ma implementare il supporto richiede un aggiornamento di firmware. Dal momento che le nuove funzionalità non richiedono un nuovo hardware, l'adozione sarà più rapida rispetto agli usali 6 mesi circa necessari per i produttori per adottare nuove tecnologie Bluetooth.