BenQ SW320, monitor 31.5 per rivivere i propri scatti

Con il motto “Rivivi il momento” BenQ porta anche sul mercato italiano il suo modello SW320 destinato al settore fotografico. Il display è da 31.5” con risoluzione 3840x2160 UHD 4K ed angolo di visuale 178° sia in orizzontale che in verticale, pannello IPS a 10 bit reali e con Look Up Table (LUT) a 14 bit, BenQ punta ad offrire una elevata qualità cromatica con valori Delta E ≤2 e sfruttando la funzione High Dynamic Range (HDR), sia attraverso HDMI che DisplayPort.

Questo monitor è in grado di assicurare una performance cromatica ai vertici del settore offrendo Color gamut che copre il 99% dello spazio colore Adobe RGB, certificazione Technicolor® e il 100% dell’sRGB Rec. 709 e DCI-P3 caratteristico del cinema digitale. Per un lavoro professionale, il BenQ SW320 può essere calibrato a livello hardware con un colorimetro abbinato al software di calibrazione Palette Master Element.

“Il BenQ SW320 è un prodotto all’avanguardia, l’ultimo punto di approdo della ricerca BenQ sulla tecnologia del colore, uno degli aspetti più critici e dirimenti quando si parla di dispositivi per la visualizzazione delle immagini”, dichiara Gennaro Frasca, Country Manager di BenQ Italy. “L’ampio color gamut di questo monitor HDR eleva ulteriormente la qualità dell’immagine, rispondendo alle richieste più esigenti di tutti i professionisti e gli appassionati di fotografia”.

Accessori compresi con il monitori troviamo l’esclusivo telecomando a ruota Hotkey Puck, il quale consente di passare molto velocemente da una funzionalità all’altra, e la palpebra antiriflesso staccabile che può essere utilizzata sia in orizzontale che in verticale così da bloccare la luce e i riflessi provenienti dell’ambiente garantendo le condizioni migliori per poter ottenere un’elevata accuratezza del colore.

Rifinito con una cornice minimalista e un piede regolabile, il BenQ SW320 assicura un’ampia connettività, inclusi un lettore di media card, porte 3.0 USB, 2.0a HDMI e DisplayPort / miniDisplayPort 1.4 compatibile con uscita Mac Thunderbolt. Attualmente online lo si può trovare ad un prezzo che si aggira intorno ai 1.600€