BenQ annuncia un nuovo monitor professionale da 25 pollici, PD2500Q

Esistono tipologie di monitor per PC per tutti gli usi e per tutte le tasche, le cui caratteristiche possono variare di molto fra un modello e l'altro. Si possono trovare in commercio modelli di generose dimensioni a poco più di 100 Euro, mentre altri della stessa dimensione possono superare tranquillamente i 1000 Euro. La qualità è la chiave di tutto; saranno poi le esigenze di ognuno, in armonia con la possibilità di spendere, a far propendere per un modello o per l'altro.

Destinato alla fascia degli schermi di qualità elevata è il nuovo PD2500Q di BenQ, IPS dall'anomala diagonale di 25 pollici che supporta la risoluzione di 2560x1440 pixel. Sia chiaro: se utilizzate il PC per leggere email e navigare in internet non è il monitor adatto, poiché il target è il professionista dell'immagine sia esso un fotografo, videomaker, designer e simili. Prima di tutto BenQ insiste molto sulla calibrazione ottimale offerta di fabbrica e la copertura al 100% dello spazio colore sRGB, a cui si affiancano diverse modalità e una buona quantità di standard professionali rispettati.

La Technicolor Certification sarà sicuramente apprezzata da chi lavora ai video per professione, così come la Animation Mode permette di enfatizzare le zone scure adattandosi alle esigenze di chi lavora con l'animazione. Ai fotografi è dedicato il Darkroom Mode, che pone l'attenzione su luminosità e contrasti, mentre il CAD/CAm Mode aumenta il contrasto sulle linee singole di piccole dimensioni tipiche di questi applicativi.

A livello di connessioni segnaliamo DisplayPort, mini DisplayPort, HDMI e USB 3.1 Gen1. BenQ non ha ancora fornito una delle informazioni più importanti, ovvero il prezzo; sarà nostra premura segnalarlo non appena ci verrà comunicato.