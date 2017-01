Batterie alcaline (AA, AAA, 9V): le migliori offerte ora su Amazon

Dalle batterie alcaline AA Maxell alle mini stilo AAA marchiate AmazonBasics, per passare alle Pile alcaline da 9 Volt AmazonBasics e Duracell, è Amazon lo store ideale per acquistare questo tipo di prodotti, adesso offerti a prezzi decisamente concorrenziali.

Nel caso delle Maxell LR6, si tratta di una confezione addirittura da 32 pezzi, ovvero batterie alcaline AA a lunga durata. Il costo di questa confezione è di 10,15 Euro. La confezione di Pile alcaline mini stilo AAA AmazonBasics (da 1,5 Volt) è invece da 20. Si tratta di batterie che funzionano con una varietà di dispositivi tra cui fotocamere digitali, periferiche di gioco, giocattoli, e orologi, e che sono garantite per 3 anni. Il costo della confezione è di 6,28 Euro.

Se invece avete bisogno di batterie da 9 Volt abbiamo trovato altre due interessanti promozioni. La confezione AmazonBasics è da 8 pezzi, con 3 anni di vita commerciale garantiti e le stesse assicurazioni del modello AmazonBasics precedente. Le Duracell Plus 9 V/6LR61/E-Block sono invece in confezione da 10 pezzi con costo leggermente superiore, di 14,99 Euro contro i 9,99 Euro della confezione AmazonBasics.

AmazonBasics è un fornitore che produce e vende prodotti a marchio Amazon cercando di offrire sempre un rapporto qualita'-prezzo all'avanguardia. Amazon garantisce la consegna gratuita in un solo giorno lavorativo per gli iscritti ad Amazon Prime. Addirittura entro la giornata per i residenti nell'area di Milano.