Basilisk, nuovo mouse programmabile da Razer

Razer Basilisk è un mouse personalizzabile con funzionalità avanzate per sparatutto in prima persona (FPS). Dispone di un sensore ottico 5G da 16.000 DPI reali, il medesimo utilizzato nel Razer DeathAdder Elite e Razer Lancehead Tournament Edition ed è dotato dei Razer Mechanical Mouse Switch che assicurano un ciclo di vita di 50 milioni di clic.

Il mouse offre differenti resistenze della rotellina di scorrimento. Quest’ultima può infatti essere regolata tramite uno switch presente nella parte inferiore del dispositivo. Questo aspetto può essere particolarmente utile per i gamer che associano alla rotellina l’azione “salto” e intendono regolare l’attivazione di quest’ultima con un livello di resistenza a loro congeniale.

Razer Basilisk dispone, inoltre, di un clutch removibile per accedere in tutta semplicità alle azioni addizionali del mouse. Il settaggio di default del clutch consente ai giocatori di ridurre temporaneamente i DPI per passare all’istante da combattimenti ravvicinati che richiedono elevati DPI a tiri di precisione, più efficaci con DPI bassi. Il clutch è interamente programmabile e può essere configurato per il “push-to-talk”, la raccolta di un oggetto o qualsiasi altra azione. È infine disponibile in due lunghezze differenti (corto/lungo) per adattarsi a differenti dimensioni della mano. I giocatori che preferiscono il mouse senza il clutch possono utilizzare il thumb cap in gomma incluso.

Si tratta di un pulsante collocato sulla parte superiore della periferica che, appunto, può essere coperto con l'inserto in gomma in modo da evitare le pressioni accidentali.

Abbiamo velocità fino a 450 pollici per secondo (IPS) e accelerazione di 50 G. Fra le specifiche anche Ultrapolling a 1000 Hz. Dimensioni approssimative: 124 mm (lunghezza) X 75 mm (larghezza) X 43 mm (spessore); e peso approssimativo 107 g.

Come le altre periferiche Razer di recente concezione, anche Basilisk supporta Razer Synapse 3 (Beta), il nuovo software di configurazione che stravolge l'impostazione classica di Synapse. Fra le funzioni, remapping dei pulsanti, calibrazione della superficie ed effetti luminosi Razer Chroma. Il software è poi in grado di memorizzare le configurazioni personalizzate sul mouse stesso o nel cloud mediante Hybrid On-board e Cloud Storage.

Il mouse sarà disponibile su RazerStore.com da settembre al prezzo di € 69,99.