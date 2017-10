Bandiera bianca per Nokia: addio realtà virtuale

Nokia ha annunciato il suo abbandono del mercato della realtà virtuale per "sviluppi del mercato più lenti del previsto", concludendo quindi il suo sviluppo di prodotti come Nokia OZO.

L'azienda finlandese aveva esordito due anni fa nel mondo delle riprese a 360 gradi con la videocamera Nokia OZO, inizialmente proposta a 60.000$. Nonostante il successivo abbassamento di prezzo a 40.000€ prima e a 15.000€ poi, il dispositivo non ha avuto il riscontro di vendite sperato e l'azienda ne ha ora ufficialmente arrestato lo sviluppo.

Nokia si ritira quindi dal mercato della realtà virtuale, dopo il ritiro nel 2014 dal mercato della telefonia (ora affidato a HMD Global, dopo il fallimento di Microsoft in questo settore). 310 persone che lavorano in Finlandia, Regno Unito e Stati Uniti saranno ora licenziate a causa del cambio di piani aziendale.

L'azienda ha affermato che continuerà a concentrarsi sul mercato delle infrastrutture di rete e sulla cessione in licenza dei numerosi brevetti sviluppati o acquisiti dall'azienda nel corso degli anni. Nokia ha anche riconfermato il suo impegno nel mercato dei dispositivi per il controllo della salute, di cui Withings è ora parte integrante dopo l'acquisizione avvenuta lo scorso anno.

L'azienda si ritira quindi sempre più da mercati che non riguardino direttamente i suoi maggiori punti di forza - ovvero lo sviluppo di apparecchiature di rete per gli operatori telefonici. In un certo senso, l'azienda sta compiendo un percorso simile a quello intrapreso da Ericsson e opposto a quello di colossi cinesi come Huawei e ZTE, che dal mondo delle infrastrutture sono passati alla produzione di terminali per l'utenza.