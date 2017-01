AVM FRITZ!Box 3490, router dalle elevate prestazioni a soli 100 euro su Amazon

Al momento in cui scriviamo costa solamente 100,99 euro il modello di router FRITZ!Box 3490 di AVM, una delle migliori periferiche in assoluto nella sua categoria. Valido sia per il gaming puro che per lo scambio di file di grosse dimensioni il router ha un modem integrato ma può essere collegato anche a modem esterni su chiavetta USB o via porta Ethernet. Può utilizzare simultaneamente entrambe le reti AC ed N con le bande di frequenza da 2,4 e 5GHz, analizzando automaticamente i canali più stabili e offrendo la migliore velocità di trasmissione possibile.

Il router può raggiungere una velocità di trasferimento dei dati senza cavi da ben 1300Mbps e dispone di un sistema MIMO 3x3 per le antenne integrate per offrire un'elevata portata. Sul retro troviamo 4 porte Ethernet per collegare altrettanti client via cavo, mentre FRITZ!Box 3490 può essere utilizzato anche come NAS o media center con cui condividere i file della chiavetta collegata sulla porta USB 3.0 con tutti i computer collegati sulla rete. A gestire il tutto troviamo FRITZ!OS, con applicazioni per sfruttare funzioni di cloud personale, media center e molto altro.

L'offerta di Amazon scadrà alle ore 14 di oggi, 9 gennaio 2017, o salvo esaurimento scorte. Se interessati all'acquisto di un router ad alte prestazioni vi consigliamo di affrettarvi all'acquisto visto che in termini prestazionali a questo prezzo si trova ben poco di pari qualità, performance e blasone. Potete trovare maggiori informazioni sulla nostra recensione approfondita di AVM FRITZ!Box 3490.