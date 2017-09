AVM: centralini di comunicazione Telecom non offrono al FRITZ!Box 7590 il profilo necessario

Se ne è parlato su Amazon nella sezione relativa alle recensioni del prodotto, se ne è parlato nei commenti alla nostra recensione: il nuovo FRITZ!Box 7590 si connette solo a 100 Mbit/s per quanto riguarda la rete Telecom Italia, pur essendo conforme alla specifica 35b per connessioni fino a 300 Mbit/s. Ovvero, per quanto riguarda Telecom Italia si connette al profilo 17a più lento.

Dopo qualche giorno AVM ha portato a conclusione le sue indagini sulla problematica e pubblicato il seguente comunicato a questo indirizzo: "Le nostre indagini hanno riscontrato che i centralini di comunicazione (DSLAM) di Telecom Italia non offrono a un FRITZ!Box 7590 il profilo necessario. Questa configurazione del centralino di comunicazione non è conforme allo standard. Siamo in contatto con Telecom Italia per trovare al più presto una soluzione".

In base alle informazioni in nostro possesso, i centralini di comunicazione di Telecom Italia offrono il profilo 35b soltanto se il modem collegato utilizza un chipset del produttore Broadcom. Come detto nella recensione, invece, il 7590, a differenza delle precedenti soluzioni AVM, usa un chipset Intel di nuova generazione.

Ringraziamo il nostro lettore Roberto Bonaiuti per la segnalazione.