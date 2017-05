ASUS ROG SWIFT PG279Q 27" Gaming Monitor e ASUS MX239H 23" per casa/ufficio in offerta su Amazon

Oggi su Amazon troviamo in offerta due monitor davvero diversi fra loro, ma che risultano molto interessanti in base ai rispettivi ambiti di utilizzo. Sono due modelli ASUS, destinati rispettivamente al mondo dei gaming e agli spazi casalinghi o da piccoli uffici. Iniziamo a descrivere il primo, ASUS ROG SWIFT PG279Q 27" Gaming Monitor.

ASUS ROG SWIFT PG279Q Gaming Monitor vanta una diagonale da ben 27 pollici, realizzato con tecnologia IPS e raggiunge una risoluzione massima di WQHD 2560x1440 pixel. ASUS dichiara un angolo di visione ottimale fino a 178 sui due assi, refresh 165 Hz e tempi di risposta fino a 4 ms. Pienamente supportata risulta la tecnologia NVIDIA G-Sync. Rispetto al predecessore che aveva nella sigla 8Q e non 9Q (oltre al fatto che il "vecchio" era TN, questo IPS) troviamo un interessante aggiornamento di porte: ora ci sono HDMI 1.4 in abbinamento alla DisplayPort 1.2. Il prezzo odierno? 775,99 Euro , non pochi in assoluto ma ottimo in considerazione degli elevati contenuti tecnologici.