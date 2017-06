Asus rivela tre monitor gaming per il brand Strix, con FreeSync e alte frequenze di refresh

Il più consistente degli annunci, perlomeno dal punto di vista delle dimensioni, è Strix XG32V. Si tratta di un pannello IPS da 31,5 pollici con risoluzione WQHD 2560 × 1440 Pixel e raggio di curvatura 1800R. Caratteristiche che offriranno ai giocatori un buon angolo di visione, congiuntamente alla qualità tipica dei pannelli IPS.

Il monitor si caratterizzerà per refresh rate di 144 Hz e supporterà AMD FreeSync per la sincronizzazione tra la frequenza di aggiornamento e il frame rate erogato dal sistema video. Per quanto riguarda le connessioni, i giocatori potranno disporre di due porte DisplayPort 1.2, una HDMI 2.0 e una HDMI 3.0.

Così come accade per le altre periferiche della linea Asus ROG anche XG32V supporta Aura Sync, che permetterà di uniformare l'effettistica RGB fra le varie periferiche Asus ROG che si trovano nella postazione di gioco. Non solo il monitor proietta un fascio luminoso con il logo ROG dalla base ma è dotato di una serie di LED RGB sulla superficie retrostante.

Il secondo annuncio corrisponde a Strix XG27V, anch'esso con raggio di curvatura di 1800R. La diagonale, però, è inferiore rispetto al modello precedente, di 27 pollici, e la risoluzione pari a 1920 x 1080 Pixel. In questo caso ci troviamo al cospetto di un pannello TN, ancora una volta con frequenza di aggiornamento di 144 HZ e supporto a FreeSync. In questo caso manca il supporto ad Aura Sync, mentre fra le connessioni troviamo: DisplayPort, HDMI e DVI-D.

L'ultimo della lista è più piccolo, ovvero con diagonale di 24,5 pollici. Ci riferiamo a Strix XG258, con pannello TN, risoluzione di 1920 x 1080 Pixel e frequenza di aggiornamento addirittura di 240 Hz. Si tratta del fratello del PG258Q che abbiamo recensito in precedenza, con le medesime caratteristiche ma con FreeSync in luogo di G-Sync.

Non ci sono dettagli sui prezzi, ma si sa che i tre monitor saranno in commercio nel corso dell'estate.