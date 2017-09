ASUS presenta ROG Scabbard e ROG Strix Edge: mouse pad per gamer hardcore

ASUS espande la sua linea di accessori dedicati al gaming con due nuovi mouse pad, tappetini per il mouse pensati per gli appassionati. Il loro nome è ROG Scabbard, in formato extra-large e resistente all'acqua, e ROG Strix Edge, che ha la particolarità di adottare un orientamento verticale.

ASUS ROG Scabbard è un mouse pad progettato per durare il più a lungo possibile grazie all'uso di materiali di qualità: per questo modello è stato utilizzato il Cordura Lite, materiale utilizzato per attrezzature militari o per l'uso in esterni. La superficie è pertanto sensibile e resistente a graffi e macchie, e non cede neanche ad eventuali versamenti accidentali di liquidi. Lo spessore è di circa 2 millimetri, caratteristica che dovrebbe offrire un appoggio stabile e confortevole e al tempo stesso garantire un movimento fluido sia con mouse laser che con quelli ottici.

Altra caratteristica importante di ASUS ROG Scabbard è la sua ampia superficie, pari a 900 x 400 millimetri. In questo modo è possibile utilizzare il mouse in maniera estesa, ma anche addirittura posizionare al di sopra l'intero computer portatile. Le scritte presenti si illuminano al buio aggiungendo "un tocco di atmosfera ROG" all'ambiente. Non mancano le cuciture anti-sfilacciamento ai bordi e una base in gomma rosso ROG che può essere adagiata su qualsiasi superificie. ROG Scabbard è già disponibile in Italia a 44,90 euro.

ASUS ROG Strix Edge è invece un tappetino per il mouse progettato per essere utilizzato in verticale, anch'esso di grandi dimensioni. La superficie ad intreccio orizzontale è di 400x450 millimetri ed anche in questo caso lo spessore è di 2 millimetri per il massimo comfort per mani e polsi. Si caratterizza per l'estetica colorata e può essere arrotolato per renderne il trasporto il più comodo possibile. Questo modello viene venduto in Italia a 29,90 euro.