Asus annuncia la disponibilità di ROG Strix XG27VQ

Annunciato già al CES, Asus Strix XG32VQ equipaggia un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione 1920x 1080 e raggio di curvatura 1800R.

Asus ne rivela adesso il prezzo di Euro 497,90, IVA inclusa. Il monitor è inoltre adesso disponibile all'acquisto.

Si caratterizza per refresh rate di 144 Hz e supporterà AMD FreeSync per la sincronizzazione tra la frequenza di aggiornamento e il frame rate erogato dal sistema video. Per quanto riguarda le connessioni, i giocatori potranno disporre di porte DisplayPort, HDMI e Dual-Link DVI.

Questo monitor presenta il tipico design aggressivo dei prodotti ROG Strix e il piedestallo a treppiede che abbiamo già visto in altri prodotti della famiglia. Inoltre, è compatibile con l'utility ASUS DisplayWidget permette di ottimizzare le impostazioni del display e configurare le tecnologie ASUS GameVisual, App Sync e Blue Light Filter. Sebbene tali regolazioni si possano effettuare anche dal menu a schermo oppure usando i pulsanti e il joystick di navigazione, ASUS DisplayWidget rende molto più semplice e rapido l'accesso e l'utilizzo delle varie impostazioni.

Così come accade per le altre periferiche della linea Asus ROG anche XG32VQ supporta Aura Sync, che permetterà di uniformare l'effettistica RGB fra le varie periferiche Asus ROG che si trovano nella postazione di gioco. Non solo il monitor proietta un fascio luminoso con il logo ROG dalla base ma è dotato di una serie di LED RGB sulla superficie retrostante.

Di seguito l'elenco completo delle specifiche tecniche.