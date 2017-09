ASUS annuncia i monitor Designo Curve MX32VQ e MX38VC da 32 e ben 38 pollici

ASUS ha presentato due nuovi monitor curvi denominati MX32VQ e MX38VC, che vantano un design davvero ricercato e una cornice davvero sottile. Oltre alla curvatura dello schermo troviamo un caricatore wireless Qi nella base, nonché la tecnologia audio SonicMaster realizzata in collaborazione con Harman Kardon.



ASUS Designo Curve MX38VC 37,5"



Il modello Designo Curve MX38VC è un ultrawide con diagonale reale di 37.5" (quindi non proprio 38"), che vanta una risoluzione QHD+ 3840 x 1600 pixel e rapporto 21:9. Non ci sono per ora informazioni sulla tecnologia di realizzazione del pannello. GLi ingressi disponibili sono due HDMI, una USB Type-C e un jack audio. Non manca anche l'interfaccia Bluetooth, con cui collegarsi a smartphone e tablet per utilizzare il sottosistema audio di questo monitor. La base di ricarica wireless Qi integra anche un sistema di illuminazione, che può sincronizzarsi con l'audio per ottenere effetti particolari. Le informazioni sono ancora frammentarie, purtroppo, ma sappiamo che verrà venduto di listino a una cifra intorno ai 1600 Euro.



ASUS Designo Curve MX32VQ 31,5"

ASUS Designo Curve MX32VQ è differente a partire dalla diagonale di Designo Curve MX38VC, ma anche nella risoluzione inferiore, WQHD 2560 x 1440 pixel, e nel rapporto che ammonta a 16:9. Ritroviamo comunque la base di ricarica, l'illuminazione e l'interfaccia Bluetooth viste sul modello più grande, mentre sul fronte porte manca solo la USB Type-C. Più abbordabile anche il prezzo, che si aggirerà intorno ai 550 Euro.