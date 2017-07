Asus aggiorna la famiglia di periferiche Cerberus

Le cuffie gaming Cerberus V2 adottano driver Asus Essence pensati per offrire audio ad alta fedeltà. La dimensione dei driver è stata ridotta dai 60 mm della prima versione ai 53 mm dell’attuale modello Cerberus V2: questa scelta ha permesso di avere una camera di risonanza più ampia e poter assicurare di conseguenza un suono più ricco e naturale.

Si tratta di speaker che si caratterizzano per un'estesa risposta in frequenza in modo da garantire bassi intensi e profondi e contemporaneamente frequenze medio e alte chiare e dettagliate.

Le Cerberus V2, inoltre, offrono un archetto esterno in acciaio inossidabile, mentre internamente si costituiscono di una comoda fascia imbottita e morbidi cuscinetti avvolgenti. I cuscinetti auricolari sono il 30% più grandi rispetto alle Cerberus originali e forniscono un isolamento acustico migliore del 50%.

Le cuffie ASUS Cerberus V2, inoltre, presentano un connettore audio/microfono a quattro poli compatibile con PC, Mac, console di gioco e device portatili e includono un adattatore splitter audio/microfono che può essere utilizzato con dispositivi a due porte generalmente presente su schede madri e su alcuni modelli di notebook. Incorporano, poi, due microfoni: un microfono ad asta staccabile che fornisce una comunicazione chiara anche durante le fasi di gioco più concitate e un microfono in-line comodo per le telefonate e le altre attività quotidiane, come ad esempio l’attivazione dei comandi vocali del proprio smartphone.

Passando alla tastiera da gioco Cerberus Mech RGB, si tratta di una soluzione che utilizza interruttori RGB Kaihua meccanici Red, Blue, Brown e Black. L’antighosting completo e la tecnologia N-key rollover (NKRO) garantiscono che ogni battuta venga correttamente registrata, anche quando vengono premuti più tasti contemporaneamente.

La tastiera Cerberus Mech RGB adotta tasti retroilluminati programmabili anche singolarmente che si illuminano con numerosi effetti, sette dei quali predefiniti. Le hotkey dedicate permettono di eseguire comandi complessi e frequenti in modo rapido ed immediato con la semplice pressione di un tasto, mentre la registrazione di macro al volo semplifica la programmazione di nuovi comandi personalizzati senza neppure dover uscire dalla sessione di gioco.

Le cuffie Asus Cerberus V2 e la tastiera ASUS Cerberus Mech RGB sono disponibili al prezzo consigliato, rispettivamente di Euro 79,90 e 139,90 IVA inclusa.

Asus Cerberus V2 - Specifiche tecniche

Connettori: 3.5mm audio/mic combinati, 3.5mm audio/mic separati (cavo splitter)

Frequenza di risposta: 20Hz–20KHz

Impedenza: 32ohm

Driver: 2 x magneti al neodimio da 53mm

Lunghezza del cavo: 1,5 metri

Dimensioni: 224,94 x 198,4 x 10,33 mm

Peso: 344 grammi (con cavo)

Microfono



Ricettività: Unidirezionale

Frequenza di risposta: 50Hz–10KHz

Sensibilità: -40dB

Microfono In-line



Ricettività: Omnidirezionale

Frequenza di risposta: 50Hz–10KHz

Sensibilità: -45dB

Asus Cerberus Mech RGB - Specifiche tecniche