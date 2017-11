Arrivano le nuove cuffie Plantronics RIG per gamer, con Dolby Atmos incluso

Plantronics ha annunciato tre nuove cuffie destinate ai videogiocatori e compatibili con la tecnologia Dolby Atmos. Chiamate RIG 400LX, RIG 600LX e RIG 800LX, le tre cuffie sono disponibili all'acquisto in tutto il mondo.

La tecnologia Dolby Atmos, integrata in Windows 10, permette di ricostruire una scena sonora a 360 gradi e che restituisce informazioni su tutte e tre le dimensioni, inclusa l'altezza. La tecnologia ha trovato finora il favore dei produttori di soundbar, ma sta aprendosi un varco anche nel mercato dei prodotti audio per giocatori per via della sua capacità di rendere il giocatore più conscio della provenienza dei suoni e, quindi, potenzialmente più grado di reagire alle situazioni.

Tutte e tre le cuffie fanno uso di driver da 40 mm e usano risuonatori per migliorare la risposta del basso senza introdurre distorsioni aggiuntive. La curva di risposta in frequenza dei tre modelli fa intuire un basso corposo e potente, con medi e alti meno accentuati.

Su tutti e tre i modelli sono presenti microfoni integrati con cancellazione attiva del rumore che permettono di parlare sia quando si gioca che se si utilizzano le cuffie con uno smartphone. Sono altresì presenti comandi fisici per regolare il volume.

Plantronics afferma che la batteria delle RIG 800LX ha una durata di 24 ore, che permette di non preoccuparsi dello stato della batteria mentre si sta giocando. La ricarica rapida integrata permette di ottenere fino a 3 ore di gioco con 30 minuti di ricarica.

La RIG 400LX è venduta a 59,99€, la RIG 600LX ha un prezzo di 89,99€ e il modello di punta, la RIG 800LX, passa a 179,99€. Significativa la differenza di prezzo con gli Stati Uniti: oltreoceano le cuffie sono vendute rispettivamente a 99,99$, 129,99$ e 149,99$.