Arriva nuovo monitor Philips con docking USB

Il nuovo monitor da 24” di MMD, azienda licenziataria dei display a marchio Philips, è dotato di docking USB. Indicato soprattutto per portatili con connettività limitata, questo monitor è in grado autonomamente di trasmettere video e audio e di connettersi a internet.

Periferiche come tastiere, mouse, hard disk esterni, webcam e chiavette USB, infatti, possono essere collegate al monitor tramite l’hub USB. Ciò risulta comodo in particolar modo per i portatili ultra sottili che dispongono di poche porte di connettività. Una delle periferiche che non avrà bisogno di essere collegata è invece il set di casse audio esterne: il monitor è infatti dotato di due altoparlanti stereo integrati, per una perfetta riproduzione audio.

Philips 241B7QUPEB opera alla risoluzione Full HD 1920 x 1080 Pixel e si basa su un pannello IPS. Le funzionalità del 241B7QUPEB includono la modalità Philips LowBlue, la quale sfrutta una tecnologia software intelligente che riduce le onde a raggio corto di luce blu che nel lungo periodo possono avere un impatto negativo sulla vista. Il display, inoltre, monta un piedistallo ergonomico totalmente regolabile. SmartErgoBase permette di regolare l’altezza, l’orientazione, l’inclinazione e la rotazione fino a 90°, per adattarsi esattamente alla posizione migliore per l’utente

Non mancano, inoltre, le tecnologie Flicker-free, una soluzione che regola automaticamente la luminosità e riduce lo sfarfallìo; e SmartImage, una tecnologia all’avanguardia esclusiva di Philips che analizza il contenuto dello schermo e ottimizza in modo dinamico contrasto, saturazione e nitidezza in video e immagini.

Il monitor Philips 241B7QUPEB B-line è disponibile presso le principali catene di elettronica al prezzo consigliato di € 279,00 a partire da questo mese. Di seguito la lista completa delle specifiche tecniche.