AOC richiama il primo lotto dei monitor PDS241 e PDS271

AOC offre la sostituzione gratuita dei modelli PDS241 e PDS271 per via di malfunzionamenti riscontrati agli alimentatori esterni e alla scatola per il segnale in entrata. Si impegna a fornire agli utenti coinvolti nuove unità senza difetti in maniera rapida.

Questa la nota ufficiale: "I monitor AOC PDS241 e PDS271 utilizzano un box esterno per la corrente e per il segnale dell’immagine in entrata. Un ristretto numero di queste scatole, vendute da un fornitore esterno di componenti, si è rivelato non conforme ai requisiti per le distanze minime dei propri componenti interni. Pertanto il rischio di scossa elettrica non può essere completamente escluso. AOC chiede ai clienti in Europa di non utilizzare i monitor PDS241 e PDS271 e scollegarli dalla presa di corrente, al fine di evitare qualsiasi potenziale rischio relativo alla scatola esterna".

Stefan Sommer, Director Marketing & Business Management Europe in AOC International, commenta: “Ci scusiamo per l’inconveniente e verificheremo che il processo di sostituzione sia il più agevole possibile, così che tutti i clienti possano continuare a utilizzare i propri monitor AOC”.

I monitor PDS241 e PDS271 sono dotati di un solo connettore integrato nello stand, così da poter trasmettere il segnale video ed alimentare il dispositivo utilizzando un solo cavo, affinando ancor di più il concetto di essenziale. Questo inedito sistema modulare necessita della presenza di un box remoto sul quale interfacciare il singolo cavo connesso allo stand con il connettore standard di alimentazione e con quello HDMI.

