AOC presenta nuovo monitor gaming concavo, da 35'' e con G-Sync

L’AOC AGON AG352UCG vanta un pannello VA da 35″ (88,9 cm) con risoluzione UltraWide QHD 3440 x 1440 pixel. Il formato è 21:9 che, congiuntamente schermo curvo dell’AG352UCG con un raggio di soli 2000 mm, punta a rendere l'esperienza di gioco il più coinvolgente possibile.

Oltre al refresh rate a 100 Hz, inoltre, il modulo NVIDIA G-SYNC integrato nel monitor sincronizza la frequenza di aggiornamento del display alla GPU delle schede grafiche NVIDIA compatibili. In questo modo, elimina virtualmente lo screen tearing, minimizzando anche lo sfarfallio delle immagini e il ritardo di input. La tecnologia NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB), inoltre, offre la possibilità di ridurre al massimo sfocature e aloni.

Sia le impostazioni del display che lo stand offrono svariate opzioni per adattare l’AOC AGON AG352UCG alle necessità di ogni giocatore. L’opzione AOC Shadow Control, per esempio, schiarisce le zone più scure dell’immagine e scurisce le zone troppo brillanti senza incidere sulle restanti parti dello schermo. Per prevenire l’affaticamento della vista durante lunghe sfide sportive, la tecnologia AOC Flicker-Free regola la luminosità del monitor tramite un sistema di retroilluminazione a corrente continua (CC), che riduce lo sfarfallio. L’opzione AOC Low Blue Light invece riduce gli effetti potenzialmente nocivi delle onde corte della luce blu.

Per mantenere una corretta postura, the AG352UCG è dotato di un robusto supporto ergonomico chiamato AOC Ergo Base, che offre la possibilità di regolare altezza, inclinazione e rotazione. Una pratica maniglia permette inoltre di trasportare l’AG352UCG in occasione di eventi e party LAN, e un sostegno a scomparsa per gli auricolari consente ai giocatori di appoggiare la loro cuffia durante le pause.

Le luci a LED sul retro e sulla cornice inferiore possono essere impostate su tre differenti colorazioni (rosso, verde, blu) e tre livelli di luminosità. L’AOC AGON AG352UCG sarà disponibile a partire da Marzo 2017 al prezzo consigliato di €899.