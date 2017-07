Amazon Prime Day: le migliori offerte di oggi

Come Black Friday e Cyber Monday, Amazon Prime Day rappresenta una delle migliori occasioni dell'anno per realizzare acquisti di prodotti elettronici, e non solo, ai migliori prezzi nell'arco dei 12 mesi. A differenza dell'edizione dello scorso anno, Amazon ha deciso di lanciare le prime offerte con sei ore di anticipo, quindi da questo momento in poi si iniziano a trovare delle interessanti promozioni.

Amazon Prime Day è riservato in esclusiva agli abbonati di Amazon Prime. Va considerato che Prime Day è trending topic in questo momento, per cui se siete interessati a qualcuno dei prodotti dovete affrettarvi all'acquisto, perché Amazon potrebbe esaurire velocemente le scorte.

Le offerte si dividono in due tipologie differenti: le offerte del giorno che hanno un'estensione pari all'intero Prime Day e le offerte lampo, che invece si caratterizzano per un preciso momento di inizio e di fine. Soprattutto in questi casi occorre fissare la sveglia per poter essere tra i primi acquirenti ed evitare che le scorte finiscano. Di seguito le migliori offerte della giornata di oggi.

Con nuove promozioni per tutte le 30 ore, i clienti Prime potranno trovare le occasioni di Prime Day suddivise in base ai propri interessi come i prodotti per gli appassionati della fotografia, quelli per gli sportivi incalliti, ma anche periferiche per assemblare il proprio PC, videogiochi, le soluzioni per la casa, e molto altro ancora.

In aggiunta alle promozioni, i clienti Prime possono visitare in ogni momento la pagina www.amazon.it/primeday per trovare nuove offerte e suggerimenti su come sfruttare al meglio il Prime Day.

Amazon Prime è un programma ad iscrizione annuale che prevede numerosi vantaggi, tra cui un numero illimitato di spedizioni senza costi aggiuntivi, con consegna in 1 giorno lavorativo su una moltitudine di articoli. Fra gli altri bonus, offerte in anteprima, Twitch Prime, Amazon Pantry, Amazon Famiglia, accesso ai contenuti Amazon Original e a serie TV e film, e altro ancora.