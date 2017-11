Amazon, le 7 offerte strepitose di oggi, 17 novembre (con un mini-PC a 158 Euro)

Come al solito molto variegata la selezione di proposte Amazon per oggi, venerdì 17 novembre 2017. L'offerta di punta è il bundle che include PlayStation VR, PlayStation Camera, codice per il download di VR Worlds e una copia fisica GT Sport al prezzo di 299 euro, che permetterà di trasformare la nostra console PlayStation 4 in una soluzione di gioco per la realtà virtuale.

Tra le altre offerte vi sono poi proposte molto interessanti, a partire da due accessori da auto: un supporto per lo smartphone da fissare alle bocchette dell'aria condizionata e un trasmettitore FM Bluetooth che permette di collegare lo smartphone all'autoradio in maniera semplice ed agevole.

Per gli appassionati di sport suggeriamo l'actioncam Apeman capace di registrare filmati in risoluzione FullHD e provvista di obiettivo grandangolare con 170° di angolo di campo. L'actioncam è fornita con custodia impermeabile per le riprese in acqua. Per i videomaker hobbisti ma evoluti un prodotto utile è il microfono direzionale Rode pensato proprio per fotocamere compatte, action cam e smartphone. Lexar JumpDrive è una piccola chiavetta USB 3.0, ma con ben 64GB di spazio di storage, ideale sia per archiviare documenti di grandi dimensioni sia per installare sistemi operativi tramite porta USB. In offerta oggi anche un kit di 6 lampadine LED a candela da 5,5W, capaci di prestazioni comparabili a normali lampadine ad incandescenza da 40W.

Infine il mini PC Beelink M1, basato su processore Intel n3450 capace di una frequenza massima di 2,2GHz, e dotato di 4GB di memoria e unità di archivazione da 64GB. Il mini-pc è provvisto di connessioni VGA e HDMI, USB 3.0, bluetooth e WiFi ed è ideale per impieghi da ufficio di bassa entità o come tv-box. Con l'offerta di oggi è proposto a soli 158,00 Euro.