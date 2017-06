Amazon Gaming Week: tantissimi sconti su monitor (104,99 Euro), mouse (10,99 Euro), tastiere ed SSD M.2

In occasione della Amazon Gaming Week vengono proposti diversi prodotti per videogiocatori a prezzi molto interessanti. Si può risparmiare parecchio nell'acquisto di monitor, periferiche di input come mouse e tastiere meccaniche, e c'è anche un SSD M.2 da 500GB Samsung. Ma passiamo in rassegna le diverse offerte suddividendole per categorie.

HP 24o è un monitor gaming da 24 pollici a risoluzione Full HD, con tempo di risposta pari a 1 ms. Questo grazie all'uso di un pannello Tn che sacrifica gli angoli di visione per essere il più rapido possibile con le animazioni più rapide. Ideale per giochi adrenalinici e per chi vuole spendere davvero il minimo: oggi è in offerta a soli 104,99 Euro su un prezzo consigliato di 149,99 Euro. Salendo di prezzo troviamo il BenQ GL2706PQ, da 27 pollici a risoluzione 2560x1440 (2K Quad HD). Anche in questo caso il pannello è un Tn e il tempo di risposta è da 1 ms. Costa 259,90 Euro in offerta su Amazon, a fronte di un prezzo consigliato di 339 Euro.

Fra le offerte di oggi della Gaming Week di Amazon anche l'SSD M.2 Samsung 960 Pro basato su interfaccia NVMe e piattaforma PCIe 3.0. Utilizza il fattore di forma 2280 M.2 e garantisce velocità di lettura fino a 3.500 MB/s e 2.100 MB/s in scrittura con un basso consumo energetico. Costa, in queste ore, 279,90 Euro.

Non mancano naturalmente le periferiche di input, come mouse e tastiere. Il prodotto più interessante è il Logitech G402 Hyperion Fury, proposto con tappetino dedicato al prezzo di 49,90 Euro. Utilizza il motore di tracciamento Fusion Engine, integra 8 pulsanti tutti programmabili e supporta la modifica istantanea del valore DPI. L'elaborazione dei movimenti viene affidata ad un processore ARM a 32-bit con frequenza di aggiornamento di 1 ms. Il bundle costa solitamente più di 80 Euro, ed è offerto solo per oggi a soli 49,90 Euro.

Fra le offerte troviamo anche un mouse da gioco VicTsing a soli 10,99 Euro e una tastiera meccanica Topop ad 87 tasti dal costo di 32,29 Euro. Veramente poco per una tastiera meccanica!

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!