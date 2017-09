Alimentatori Enermax Platimax DF: 1200 W in soli 160 mm di profondità

Enermax, dopo la serie di alimentatori top di gamma MaxTytan presentata qualche settimana fa, annuncia la disponibilità di un altra nuova famiglia di PSU che spicca per un ottimo rapporto potenza/dimensioni: parliamo dei prodotti Platimax D.F. disponibili in svariate taglie, più precisamente 500, 600, 850, 1050 e 1200 W.

Tutti questi nuovi alimentatori si basano su standard 80 PLUS Platinum e sistema cavi completamente modulare, inoltre ciascun dispositivo mette a disposizione all'utente finale la tecnologia di autopulizia DFR (Dust Free Rotation), che, tramite il pulsante previsto nella parte posteriore dell'alimentatore, permette di attivare manualmente la funzione di autopulizia, che consiste nell'inversione del senso di rotazione della ventola in modo tale da smuovere e rilasciare la polvere accumulata nel tempo.

Punta di diamante di questa serie? sicuramente il modello con potenza da 1200 W, il quale si distingue sul mercato in quanto è il primo alimentatore di questa taglia ed efficienza contenuto in soli 160 mm, offrendo così più potenza e maggiore flessibilità nella scelta del case: già a partire da potenze intorno ai 1000 W è facile trovare alimentatori con dimensioni superiori che si attestano tra i 180 mm e 225 mm.

Tutte le unità Platimax incorporano anche il controllo intelligente per il funzionamento della ventola: modalità senza ventole prima del 30 ~ 40% per garantire un funzionamento completamente silenzioso, quando il carico del sistema supera tale percentuale la ventola inizia a girare e la sua velocità viene regolata gradualmente in base al carico del sistema.

Tutti i prodotti della serie Platimax D.F. vengono venduti con una garanzia di 5 anni, per quanto riguarda i prezzi, attualmente sono noti solo quelli delle taglie da 500 e 600 W che si possono già acquistare tra i 100 e i 150 €; per disponibilità e costi delle taglie più grandi non è stato ancora reso noto nulla, per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questi nuovi prodotti Enermax.