Alimentatori Enermax MaxTytan: 80 Plus Titanium e potenza fino a 1250 W

Enermax aveva già annunciato la sua nuova linea di prodotti durante lo scorso Computex, ora la serie MaxTytan è disponibile in tutte le sue taglie: 750, 800, 1050 e 1250 W, tutte certificate con la specifica più elevata 80 Plus Titanium.

Per i due modelli più potenti, nella parte posteriore, troviamo il display di un wattmetro per leggere istantaneamente la potenza assorbita, non è del tutto chiaro però se la misura si riferisce al consumo dei soli componenti del PC o comprende anche quanto assorbito dall'alimentatore stesso; tutta la famiglia Enermax MaxTytan invece offre la tecnologia DFR (Dust Free Rotation), che tramite un comando manuale o automatico inverte il senso di rotazione della ventola per rilasciare la polvere accumulata, ventola che entra in funzione solo per carichi superiori al 55-60% della potenza nominale.

Per ottenere il certificato 80 Plus Titanium, un PSU è obbligato ad ad avere un'efficienza del 94% per carichi pari al 20%, 50% e 100%, ed almeno il 90% di efficienza per un carico solo del 10%: quest'ultimo requisito è richiesto esclusivamente per la specifica 80 Plus Titanium, valore non facile da garantire ma che indica il più alto standard di qualità e rendimento; a titolo di esempio si consideri che, tra tutti i produttori al mondo solo 49 alimentatori soddisfano tale standard ed invece ben 481 modelli hanno la certificazione appena inferiore 80 Plus Platinum.

Tutti i prodotti della famiglia Enermax MaxTytan sono conformi alla specifica ATX 12V v2.4, dispongono di due connettori di alimentazione 4+4 per CPU per gestire sistemi dual-socket, sei connettori PCIe a 8 pin per alimentazione fino a tre schede video di fascia alta; il sistema di cavi ha un design 100% modulare e ogni conduttore è inguainato singolarmente.

Per quanto riguarda il prezzo, Enermax indica che il modello da 750 W sarà venduto al dettaglio per circa 200 $, al crescere della taglia i prezzi saranno si 210 $, 299 $ e 359 $, a partire da 160 € fino raggiungere i 300 €; per maggiori dettagli e foto dei prodotti e degli accessori inclusi vi rimandiamo alla sezione del sito Enermax dedicata alla serie MaxTytan.